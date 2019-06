Nýútskrifaður hjúkrunarfræðingur, eða hvað?

Akureyrska hljómsveitin Gringlo heldur tónleika í Menningarhúsinu Hofi á laugardaginn kemur þann 8. júní og hefjast þeir kl. 20:00. Sveitin gaf nýverið út plötuna From Source to the Ocean - a Tale of Two Rivers. Sveitina skipa þeir Ivan Mendez, söngu...