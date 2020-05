Mygla í skólum bæjarins

Þann 12. maí héldum við upp á Alþjóðlegan dag hjúkrunar, en þá fögnuðum við og beindum ljósinu að óeigingjörnu starfi hjúkrunarfræðinga um allan heim. Þema ársins í ár er „A Voice to Lead – Nursing the World to Health“ sem gæti útlagst „leiðandi í að...