Emmsjé Gauti og Fleetwood Mac á Græna hattinum

Emmsjé Gauti verða á Græna hattinum um helgina.

Fjölbreytt dagskrá er að vanda á Græna hattinum um helgina. Í kvöld, föstudagskvöld er það Emmsjé Gauti sem stígur á svið. Emmsjé Gauta þarf vart að kynna fyrir landsmönnum enda verið einn fremsti tónlistarmaður landsins síðustu ár.

„Tvær vel heppnaðar plötuútgáfur í fyrra fóru ekki fram hjá nokkrum landsmanni og er aðdáendahópur Gauta nú breiðari en nokkru sinni fyrr. Þegar kemur að tónleikahaldi eru fáir sem standa Gauta jafnfætis og eru fáir sem hafa afsökun fyrir að dansa ekki á tónleikum hjá honum.“ Tónleikarnir hefjast kl. 22.00.

Á laugardagskvöldinu mun hópur íslenskra tónlistarmanna stíga á svið og flytja tónlist Fleetwood Mac, einnar allra vinsælustu hljómsveitar rokksögunnar. Ferli Fleetwood Mac má gróflega skipta í tvennt. Upphafstímabilið þar sem blústónlistin var allsráðandi og höfuðpaur sveitarinnar, Peter Green réð ríkjum og svo tímabilið sem hófst þegar Stevie Nicks og Lindsey Buckingham gengu í hljómsveitina. Hljómplatan Rumours kom út árið 1977 og sló sannarlega í gegn því hún sat í efsta sæti Billboard listans í Bandaríkjunum samfleytt í sjö mánuði.

Rumours er fjórða söluhæsta hljómplata sögunnar og hefur selst í meira en 45 milljónum eintaka, enda inniheldur hún ódauðleg lög eins og Don't Stop, Dreams, Go Your Own Way, Songbird og Second Hand News. Á tónleikunum flytur hópurinn meistaraverkið Rumours í heild sinni ásamt úrvali vinsælustu laga Fleetwood Mac. Má þar nefna Little Lies, Albatross, Black Magic Woman, Hold Me, Seven Wonders, Gypsy, Big Love, Tusk og Rhiannon.

Um sönginn sjá Ragnheiður Gröndal, Magni, Salka Sól, og Alma Rut. Hljómsveitina skipa Einar Scheving (trommur), Eiður Arnarsson (bassi), Kjartan Valdemarsson (hljómborð) og Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson (gítar, raddir).

Tónleikarnir hefjast kl. 22.00