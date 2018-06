60% telja fjölda ferðamanna hæfilegan yfir sumartímann

Um 60% bæjarbúa á Akureyri telja að fjöldi ferðamanna sé hæfilegur yfir sumarmánuðina. Þetta kemur fram í nýlegri spurningakönnun RHA sem náði til 1000 íbúa á Akureyri. Spurt var: Hvað fólki fyndist um fjölda ferðamanna í sinni heimabyggð.

Um 60% íbúa telja að þeir séu hæfilega margir frá júní og fram í október, tæplega 26% finnst þeir vera of margir en 14% finnst þeir vera of fáir. Heilt yfir þykir bæjarbúum hæfilega margir ferðamenn í sinni heimabyggð allt árið í kring. Yfir vetrarmánuðina finnst ríflega 48% bæjarbúa of fáir ferðamenn vera í bænum en tæplega 48% telja fjöldann vera hæfilegan.

Bæjarbúar voru einnig spurðir í könnuninni hvernig þeir meta efnahagslegt mikilvægi ferðaþjónustu fyrir bæinn. Þar kemur í ljós að um 80% bæjarbúa telja ferðaþjónustu mikilvæga en þó telja aðeins 14% hana vera undirstöðu atvinnuveg. Fimm og hálf prósent telja efnahaglegt mikilvægi ferðaþjónustu lítið eða ekkert.

Könnunin var framkvæmd á tímabilinu 23. apríl til 4. maí. Haft var samband í gegnum tölvupóst og fengust 663 svör. Svarhlutfallið var 62%.