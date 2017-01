Sturtuhausinn 2017

Nítján flytjendur koma fram í átján söngatriðum á Sturtuhausnum - söngkeppni Verkmenntaskólans á Akureyri 2017. Keppnin fer fram í Menningarhúsinu Hofi fimmtudagskvöldið 26. janúar nk. Á heimasíðu MAk kemur fram að keppnin verði með stærra móti í ár og að öllu verði tjaldað til.

Þátttakendur í Sturtuhausnum fá tækifæri til þess að æfa sín atriði vel og vandlega í næstu viku, fleiri rennsli verða nú í boði með hljómsveitinni en nokkru sinni áður í Sturtuhausnum, sem ætti að skila enn meiri fagmennsku en áður á sviðinu í Hofi nk. fimmtudagskvöld.

Kynnar á Sturtuhausnum verða þeir Nökkvi Fjalar og Egill Ploder úr Áttunni.Í dómnefnd verða starfandi tónlistarmenn í fremstu röð nú um stundir – Salka Sól Eyfeld úr hljómsveitinni Amabadama, Arnar Freyr úr Úlfur Úlfur og Valdimar Guðmundsson söngvari hljómsveitarinnar sem við hann er kennd, Valdimar.

Hljómsveit kvöldsins skipa: Hallgrímur Jónas Ómarsson, gítar og tónlistarstjórn, Valgarður Óli Ómarsson gítar, Stefán Gunnarsson bassi og Arnar Tryggvason hljómborð.

Eftirtaldir flytjendur stíga á svið í Sturtuhausnum 2016:

Tinna Björg Traustadóttir - I'm not a girl - Britney Spears

Lilla Steinke – Niðavellir - Skálmöld

Særún Elma - On my own (Les Miserables) - Samantha Barks

Sunna Þórðardóttir - I who have nothing - Jordin Sparks

Rakel Mýrmann Þorsteinsdóttir - Hallelujah - Leonard Cohen

Birna Ösp Traustadóttir - Toggi og hulduhóllinn - Baggalútur

Guðbjörg Helga Aðalsteinsdóttir - Not in that way - Sam Smith

Kristín Haraldsdóttir - Hjá þér – Sálin hans Jóns míns

Sigríður Hafstað - Isle of flightless bird - Twenty one Pilots

Örn Smári Jónsson - All of me - John Legend

Brynja Ploy - Problem - Ariana Grande

Svana Rún Alladóttir - Ex’s & oh´s - Vanessa Hudgens

Sindri Snær Konráðsson og Valgerður Þorsteinsdóttir - Líttu sérhvert sólarlag – Valdimar Guðmundsson og Sigríður Thorlacius

Alexandra Guðný Berglind Haraldsdóttir - I dont know my name - Grace VanderWaal

Ari Rúnar Gunnarsson - Snow (hey oh)- Red hot chili peppers

Vigdís Anna Sigurðardóttir

Kristín Tómas. - Simphony - Frumsamið

Thelma Sól Hörpudóttir