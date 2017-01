Franska kvikmyndahátíðin í Borgarbíó á Akureyri

Kvikmyndin Elle er meðal mynda sem sýnd er í Borgarbíó.

Franska kvikmyndahátíðin hefst um helgina og verður m.a. sýndar myndir í Borgarbíói á Akureyri. Fróðlegt verður að sjá hvort þar leynist gullmolar á borð við Amélie, Intouchables eða Ömurlegt brúðkaup. Í þetta sinn verða sýndar fimm nýjar myndir sem allar hafa vakið athygli.

Helst ber þó að nefna Elle í leikstjórn Pauls Verhoevens með Isabelle Huppert í aðalhlutverkinu, en hún er tilnefnd til Óskarsverðlauna sem besta erlenda myndin. Af öðrum myndum mætti nefna Ni le ciel ni la terre sem fær 95% í einkunn á Rottentomatoes.com.

Það er franska sendiráðið og Alliance française í Reykjavík, í samstarfi við Borgarbíó og KvikYndi, Institut français og kanadíska sendiráðið sem standa fyrir Frönsku kvikmyndahátíðinni sem fram fer dagana 28. janúar – 3. febrúar.

Sýningar eru eftifarandi:

28. janúar – laugardagur

kl. 15:40 – Phantom Boy (teiknimynd – íslenskur texti)

kl. 17:40 – Un homme á la hauteaur (Up for Love) (íslenskur texti)



29. janúar – sunnudagur

kl. 15:40 – Phantom Boy (íslenskur texti)

kl. 17:40 – Ni le ciel ni la terre (Neither Heaven Nor Earth) (enskur texti)



30. janúar – mánudagur

kl. 17:40 – La Tete Haute (Standing tall) (enskur texti)



31. janúar – þriðjudagur

kl. 17:30 – Elle (íslenskur texti)



1. febrúar – miðvikudagur

kl. 17:40 – Un homme á la hauteaur (Up for Love) (íslenskur texti)



2. febrúar – fimmtudagur

kl. 17:40 – Ni le ciel ni la terre (Neither Heaven Nor Earth) (enskur texti)

3. febrúar - föstudagur

kl. 17:40 – La Tete Haute (standing tall) (enskur texti)