Fjögur ritgerðarsöfn eftir Giorgio Baruchello væntanleg

Giorgio Baruchello, prófessor við Háskólann á Akureyri. Mynd: unak.is

Kanadíska útgáfufyrirtækið Northwest Passage Books hefur hleypt af stokkunum verkefni til að gera heimspeki aðgengilegri almenningi.

Með það að leiðarljósi hefur útgáfufyrirtækið boðið Giorgio Baruchello, prófessor við Háskólann á Akureyri, að velja og endurskrifa ritgerðir eftir sjálfan sig.

Fyrirhugað er að ritgerðirnar komi út í fjórum bindum, það fyrsta nefnist Mortals, Money and Masters of Thought og og fjallar um dauðann. Annað bindið ber heitið Philosophy of Cruelty og er um böl og mannvonsku. Þriðja og fjórða bindið nefnist The Business of Life and Death og snýst um lífsgildi.

Fyrsta bindið er nú þegar komið í prentun en næstu tvö bindin koma út síðar á þessu- og næsta ári.